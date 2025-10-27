女優の北川景子が２７日、東京・日比谷で行われた第３８回東京国際映画祭のオープニングイベントで森田望智、内田英治監督とともにレッドカーペットを歩いた。主演映画「ナイトフラワー」（１１月２８日公開）がガラ・セレクション部門に公式出品され、同映画祭内でワールドプレミアが実施される。ドレス姿に華やかな耳飾りを付けて、レッドカーペットに登場した北川は笑顔で手を振った。同作は、内田監督がトランスジェンダ