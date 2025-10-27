ロッテは２７日、柿沼友哉捕手に来季の選手契約を更新しない旨を通達したと発表した。２０１５年の育成ドラフト２位で入団した柿沼は、１６年７月に支配下登録され、１７年から８年連続で１軍の試合に出場していたが、１０年目の今季は１軍出場がなかった。通算１９８試合の出場で打率・１４４、２本塁打、１４打点。今後は未定だという。