NTTÀ¾ÆüËÜ¤Î¿·»ö¶È¡Ö¥ô¥©¥¤¥»¥ó¥¹¡×¤ÎÈ¯É½²ñ¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò¤È¤ëÇÐÍ¥¤ÎÊÌ½êÅ¯Ìé¤µ¤ó¡Ê±¦¤«¤é3¿ÍÌÜ¡Ë¤é¡á27Æü¸á¸å¡¢ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èNTTÀ¾ÆüËÜ¤Ï27Æü¡¢À¼Í¥¤äÇÐÍ¥¤ÎÀ¼¤ò¡¢¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë¤Ç²Ã¹©¤·¤ÆÄó¶¡¤¹¤ë¿·»ö¶È¡Ö¥ô¥©¥¤¥»¥ó¥¹¡×¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£À¼Í¥¤ÎÀ¼¤ÎÌµÃÇÍøÍÑ¤ä¥Õ¥§¥¤¥¯²»À¼¤Î³È»¶¤¬ÌäÂê²½¡£ºÇ¿·¤Îµ»½Ñ¤Ç¡ÖÀµµ¬¤ÎÀ¼¡×¤È¤ªËÏÉÕ¤­¤òÍ¿¤¨¡¢À¼¤Î¸¢ÍøÊÝ¸î¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¿·¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤ÏÀ¼Í¥¤äÇÐÍ¥¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÀ¼¤ò¼ýÏ¿¡£¤³¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò