週明け２７日の東京外国為替市場の円相場は午後５時、前週末（午後５時）に比べて２０銭円安・ドル高の１ドル＝１５３円０２〜０４銭で大方の取引を終えた。対ユーロでは、２５銭円安・ユーロ高の１ユーロ＝１７７円８０〜８４銭で大方の取引を終えた。