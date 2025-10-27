グラビアアイドル吉野七宝実（しほみ＝34）が27日までに、自身のインスタグラムを更新。ストーリーズ機能を用いて出産を発表した。吉野は赤子を抱いた、笑顔の写真を添え「無事出産を終えました」とコメントした。吉野は魚の干物で胸などを隠した写真が話題となり人気に。「干物グラドル」とも呼ばれ、釣り関連の仕事でも活躍している。6月に自身のX（旧ツイッター）で結婚と妊娠を報告した。