今月20日に湯沢市の民家に侵入し、25日捕獲されたクマについてです。湯沢市は、緊急銃猟も検討しましたが「弾を受けとめるため壁に土のうを積むなどの準備が必要だった」という認識を示し、住宅地での対応の難しさが浮き彫りとなりました。捕獲から2日経った27日も、湯沢市の中心部ではクマの侵入を防ぐため、観光案内施設の自動ドアが手動に切り替えられたままで、地元の人たちは不安をぬぐえずにいました。湯沢市観光案内施設の