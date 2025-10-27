ワタミが運営する食事宅配サービス「ワタミの宅食」が、2025年10月27日現在、「わたみのおせち」を販売中。25年10月29日までに予約すると、最大10%引きになる早期割引が適用されます。能登の老舗旅館「加賀屋」監修おせちは、能登を代表する老舗旅館「加賀屋」が監修した本格的な味わい。また、自社農場「ワタミファーム」の安全・安心な食材を使用した料理が取り入れられています。家族向けの『四段重』『三段重』だけなく、単身