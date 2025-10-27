ぺえ・RIHO（平成フラミンゴ）・稲田美紀（紅しょうが）の3人が、他人から見たら地獄でも本人にとっては“忘れられない甘く沼った恋愛”を語り合う恋愛トークバラエティ『私が愛した地獄』。10月23日（木）に放送された同番組では、MC陣が注目アーティストと“公開合コン”をする場面があった。【写真】合コンの自己紹介をめぐり…紅しょうが・稲田とぺえが一触即発！いつもはゲストを招きトークをする同番組だが、今回は趣向を変