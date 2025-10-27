西武鉄道は、池袋線の前身である”武蔵野鉄道の開業110周年”を記念し、特別ラッピング列車「武蔵野鉄道開業110周年トレイン」の運行を開始しました。2025年10月22日(水)には池袋駅で出発式が開催され、沿線10自治体の代表者らが集結。公募で選ばれた記念ヘッドマークと、沿線10自治体の魅力が詰まった中づり広告が特徴のこの列車は、10月22日の出発式を経て約1カ月間運行されます。110周年だョ！全員集合！池袋駅でド派手に出発式