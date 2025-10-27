Image: Thinborne なんだかSamsung（サムスン）が迷走している気がする今日このごろですが、Galaxy S26 Ultraのケースがもう出ています。公式ケースではなく、ケースメーカーのケースですけど。リアカメラとワイヤレス規格に注目Samsungのフラッグシップスマホ Galaxy Sシリーズは、年の始めに発表されるのがお決まり。ゆえにiPhone新モデル登場後から年末が、噂が一番盛り上がるとき。正に