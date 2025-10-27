名古屋・今池の老舗「栗菓匠 和泉」の看板商品「栗きんとん巻」は、栗きんとんを生地で包んだ新感覚の和菓子。多い日には1000本以上売れる人気の逸品です。 ■看板商品は1日1000本売れる「栗きんとん巻」 名古屋の今池にある、創業90年の和菓子店「栗菓匠 和泉」。 店名の通り「栗きんとん」（324円）をはじめ、「栗きんとん大福」（324円）や「栗きんとんわらび餅」（270円）といった栗菓子が有名です。