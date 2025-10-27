今月（10月）31日のハロウィーンを前に津山市の幼稚園でカボチャのランタンを作るイベントが開かれました。 【写真を見る】ベンチプレス世界チャンピオン幼稚園児にカボチャのランタン作りを実演【岡山】 重さ57キロ。巨大カボチャの登場に子どもたちは大はしゃぎです。つやま西幼稚園で毎年行われているカボチャのランタンづくりの実演です。 イベントを企画する石本直樹さんは40代のころ、ベンチプレスの世界大会で2