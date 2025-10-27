Photo: SUMA-KIYO 登山やキャンプなどで定番のソフトボトル。使わないときは小さくたためて便利な一方、洗ったあとに、しっかり乾くまで時間がかかるのが難点です。日光のあたる場所に置いたり、風通しのいい場所に吊るしたりと、いろいろ試してみたのですが、完全に乾くまで早くて1〜2日、長いと5日ほどかかってしまうことも…。 ソフトボトルをスピーディーに乾燥