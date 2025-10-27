記録的な大雨で水没した四日市市の地下駐車場。毎年するはずだった浸水対策の訓練を、6年にわたり怠っていたことがわかりました。四日市市の「くすの木パーキング」で9月、地下1階と2階にあった車あわせて274台が水没した問題で、復旧などについて検討する委員会の3回目の会合が27日に開かれました。駐車場の管理会社が作成した防災計画では、毎年国交省と連携し土嚢や止水板を設置する訓練をすると定めていましたが、