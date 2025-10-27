【その他の画像・動画等を元記事で観る】 サザンオールスターズが11月19日にリリースするライブBlu-ray＆DVD『LIVE TOUR 2025「THANK YOU SO MUCH!!」』より、「愛の言霊～Spiritual Message～」のライブ映像が公開された。 ■燃え上がる炎と妖美な演出が渦巻くステージ 「愛の言霊～Spiritual Message～」は、ライブ当日にイントロが始まると割れんばかりの大歓声が湧き上が