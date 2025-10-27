大村市で27日、市内の約1000戸の水道から濁った水が出ていて、100件ほどの苦情が寄せられているということです。 市の上下水道局によりますと、27日午前9時ごろ、大村市徳泉川内町で行っていた水道管工事の影響で周辺の約1000戸で、水道から茶色く濁った水が出ているということです。 27日中に復旧する見通しですが、これまでに100件ほどの苦情が寄せられていて、市では広報車での周知のほか、希望する市民にポリタンクで水を配