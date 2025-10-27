バンダイナムコグループのBANDAI SPIRITS（バンダイスピリッツ、東京都港区）は、ハンバーガーチェーン「モスバーガー」が題材の、ハズレなし「一番くじ モスバーガー 2」を2025年11月1日から順次発売する。ラストワン賞は店内で流れる音がアラームになった時計昨年好評だったという「モスバーガー」の一番くじ第2弾。ティッシュケースやクッションなどの実用アイテムを中心にラインアップする。A賞は、約28センチサイズの「テリヤ