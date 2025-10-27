キヤノンは２７日、２０２５年１２月期連結決算（米国会計基準）の業績予想を下方修正し、最終利益を７月時点の予想より４５億円少ない３２５５億円に引き下げた。米国の関税政策などで市況が悪化し、欧州やアジアなどでのプリンターへの投資が先送りされた影響が出ているとしている。本業のもうけを示す営業利益は、従来予想の４６００億円から４５１０億円に引き下げた。オンラインで記者会見した浅田稔専務は「関税の影響が