◇卓球 WTTチャンピオンズ モンペリエ(10月28日〜11月2日、フランス)卓球「WTTチャンピオンズ モンペリエ」が28日から開幕。27日までに男子シングルスのドローが発表されました。第1シードは世界3位ブラジルのカルデラノ選手、地元フランスのフェリックス・ルブラン選手やアレクシス・ルブラン選手の“ルブラン”兄弟らがエントリー。中国勢では世界トップ2の選手は出場せず、向鵬選手、陳垣宇選手、温瑞博選手の若き選手たちが出