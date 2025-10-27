日本マクドナルドが導入するストローを使わずに飲める新型のふた（右）。左は旧来型のふた日本マクドナルドは27日、全国の約3千店舗で紙製ストローをやめると発表した。11月19日から順次、ストローを使わずに飲める新型のふたを導入する。環境負荷に配慮しつつ、飲み心地への不満の声に応える。紙製ストローをやめ、植物などからつくるバイオプラスチック製のストローに切り替えたスターバックスコーヒージャパンに続く動きとな