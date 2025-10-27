「未来を選択する会議」が発足し、記者会見する議長の三村明夫日本製鉄名誉会長（中央）、共同代表の増田寛也日本郵政前社長（右）と小林味愛さん＝27日午前、東京都千代田区経済界や自治体関係者、学識者らで人口減少問題を議論する「未来を選択する会議」が27日、発足した。将来消滅する可能性のある自治体を公表し、国に対策を訴えてきた「人口戦略会議」が8月に活動を終了し、新組織を立ち上げるとしていた。調査研究に加え