クアラルンプールで開催された東アジアサミット首脳会議＝27日（共同）【クアラルンプール共同】東南アジア諸国連合（ASEAN）と日米中ロなどが参加する東アジアサミット（EAS）首脳会議が27日、マレーシアの首都クアラルンプールで開かれた。ミャンマー軍事政権が民主派を排除して12月に強行する総選挙が主要議題の一つとなったが、参加国間の意見が対立。会議の成果文書となる議長声明は、総選挙への言及を避ける見通しだ。20