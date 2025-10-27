アメリカのトランプ大統領が27日午後5時頃、日本に到着した。トランプ氏の来日に伴い、東京都内では27日朝から厳戒態勢の警備が始まり、一般市民にもさまざまな影響が出ている。コインロッカーやゴミ箱が使用できず羽田空港では警備強化に伴い、コインロッカーの預け入れが一時閉鎖になっている。空港利用者：ちょっと出かけるのに邪魔で荷物を預けようかなと思ったんですけど、特別警戒中と…そういえばそうだなって。色々観光で