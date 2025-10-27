「都民の消防官」の表彰式が都内で行われ、東京消防庁の消防官5人が選ばれました。「都民の消防官」は、東京消防庁の消防官約1万8000人の中から特に功績があった消防官を表彰するものです。今回は長年、消防救助の現場で活躍してきた志村消防署の橋本勝幸さんや、女性隊員として全国で初めてポンプ車の機関員となった矢口消防署の中村さやかさんなど5人が選ばれました。東京消防庁の市川博三消防総監は「受章者一人ひとりの長年に