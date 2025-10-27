【モデルプレス＝2025/10/27】25日、都内にてフレッシュ撮影会による「スペシャル大撮影会in Booty東京」が開催。ここでは、50名近い出演モデルの中からモデルプレスが注目した美女を紹介する。【写真】水着美女がズラリ集結◆朝比奈祐未（あさひな・ゆみ）2025年はすでにDVD3作品リリースしており、今人気上昇中の朝比奈祐未。チャームポイントは「大きなお尻。ひなけつと呼ばれています！」【朝比奈祐未を作る3大要素】1.猫（自