自転車トラック種目の２０２５年ＵＣＩトラック世界選手権大会（チリ・サンティアゴ）は２６日に最終日を行い、女子ケイリンで佐藤水菜（２６＝神奈川）が金メダルを獲得。昨年大会（デンマーク・コペンハーゲン）に続く同種目連覇を達成した。１回戦２位、準々決勝３位、準決勝３位で決勝進出。決勝は残り１周半からスパートして先頭に立つと、猛追するエマ・フィヌカン（イギリス）を振り切り先頭でゴールを駆け抜けた。佐