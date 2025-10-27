日本代表ＤＦ瀬古歩夢（２５）が、フランス１部ルアーブルで守備的ＭＦとして輝き始めている。主戦ポジションはセンターバックだが、ルアーブルでは守備的ＭＦとしてのプレーが増えてきた。２６日のオセール戦でも中盤として起用され、フル出場で１―０の勝利に貢献した。フランス紙「レキップ」は「守備的ＭＦとして起用された瀬古歩夢は、中盤で輝きを放った」と高評価を与えた。ＭＦとしての役割を担うのは今季から所属す