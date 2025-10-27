２７日、２０２５年の沢村賞に日本ハムの伊藤大海投手（２８）が初めて選出された。今季の伊藤は日本ハムのエースとして１４勝、２７先発、６完投、投球回１９６回２／３、１９５奪三振をマーク。最多勝と最多奪三振のタイトルを獲得した。沢村賞の７項目のうち３項目をクリアしたほか、他の項目でも高水準を記録した。今季の日本ハムは新庄監督の「先発完投方針」により完投数が１２球団トップの２３。完封数がリーグトップ