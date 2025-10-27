名古屋・栄のホテル「the b nagoya」の2階に、2025年6月オープンしたパスタ店「ALLY’s PASTA SHOP Nagoya」はあります。大阪・難波に続く2号店で、ランチタイムには、出来立てのパスタをオーダー式で提供。さらに、ビュッフェ形式のサラダや前菜、スープ、パン、焼菓子、ドリンクなどがすべて食べ放題なのが特徴です。時間制限がなく、デザートやドリンクまでゆっくり楽しめるため、女子会やママ