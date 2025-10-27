大須観音のすぐ近くに、2025年5月にオープンした「甘味屋 飄堂（ひょうどう）」。大須商店街で2017年まで営業していたかき氷店が、店名とメニューをリニューアルし、8年ぶりに大須へ戻ってきました。ここでは、日本とアジアのスイーツを融合させた、新感覚のオリジナルスイーツを楽しむことができます。夏の一番人気は、削ってからすぐに溶けてしまうほどサラサラ・フワフワの「かき氷」。氷には