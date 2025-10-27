沖縄尚学のエース・末吉良丞photo by Uchida Katsuharu【逆転のピンチを切り抜け初戦突破】ドラフトの興奮も覚めやらぬなか、来年のドラフト１位候補が躍動した。10月26日。今夏の甲子園優勝左腕、沖縄尚学の末吉良丞（りょうすけ／２年）が、宮崎県のひなたサンマリンスタジアム宮崎で行なわれた秋季九州大会１回戦の有明（熊本）戦で１対０の７回から登板。９回一死から四球を与えたあと、連打で一死満塁と、一打サヨナラ