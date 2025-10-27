左から佐野晶哉（Aぇ! group）、柿澤勇人 佐野晶哉（Aぇ! group）、柿澤勇人、高橋渉監督が27日、都内で行われた『第38回東京国際映画祭』オープニングイベントのレッドカーペットに登場した。【写真】佐野晶哉（Aぇ! group）、柿澤勇人、高橋渉監督『第38回東京国際映画祭』オープニングイベントレカペの模様アニメーション映画『トリツカレ男』（11月7日公開）に主人公ジュゼッペの声優として出演する佐野晶哉。