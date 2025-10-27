福岡市で27日、定例の教育会議が開かれました。教員の働き方改革や給食の質向上について意見が交わされました。この教育会議は、おおむね年に1度開かれているものです。市長と教育長、5人の教育委員が参加しました。働き方改革については、小学校教員が複数の授業の準備をする負担を減らすため、教科ごとの専門教員の配置を検討していることが説明されました。また、学校給食の質向上については、調理のバリエーションを増や