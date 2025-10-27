岡山地方検察庁倉敷支部 知人女性に性的暴行をしたなどとして逮捕されていたバレーボール女子・Vリーグの倉敷アブレイズの元監督の男性（48）を、岡山地方検察庁倉敷支部が処分保留で釈放していたことがわかりました。 Vリーグ・倉敷アブレイズの元監督の男性は、知人女性への不同意わいせつの疑いで9月10日に逮捕され、その後、別の知人女性に性的暴行をした不同意性交等の疑いで10月1日に再逮