三谷幸喜が作・演出を手がけるミュージカル『新宿発8時15分』が、2026年4月〜5月に東京・大阪・福岡の3都市にて上演されることが決定。あわせて、天海祐希、香取慎吾、尾上松也、ウエンツ瑛士ほか、総勢15名の出演者が発表された。【写真】天海祐希、40代＆50代美しすぎるフォトギャラリー（16枚）作・演出：三谷幸喜×音楽：荻野清子によるオリジナルミュージカル第1弾『日本の歴史』の初演は、2018年冬のことだった。約170