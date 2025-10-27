ÀçÂæÌÃ²Û¡ÖÇë¤Î·î¡×¤Î²Û¾¢»°Á´¤Î¼ê¤¬¤±¤ë¡ÖKASHO SANZEN¡×¤¬¡¢Âçºå¡¦ºå¿ÀÇßÅÄËÜÅ¹¤Ë½ÐÅ¹¤·¡¢À¾ÆüËÜ½éÅÐ¾ì¤ò²Ì¤¿¤¹¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÇë¤ÎÄ´ îØ¡×¡ÖÇë¤ÎÄ´ îØ ÆüËÜÃã¡×1947Ç¯¡¢°ìµÅ¤¤¡Ê¤Ò¤È¤¹¤¯¤¤¡Ë¤Î°»¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿²Û¾¢»°Á´¤Ï¡¢ÁÏ¶È°ÊÍè78Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¡È¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¤´ËþÂ­¤¤¤¿¤À¤±¤ë²Û»Ò¤Å¤¯¤ê¡É¤ò¤á¤¶¤·¤Æ¡¢µÜ¾ë¸©¤Ç¼Ò¶È¤ËÎå¤ó¤Ç¤­¤¿¡£2020Ç¯¤Ë¤Ï¡¢ÎáÏÂ¤Î»þÂå¤ËÀöÎý¤µ¤ì¤¿¿·¤·¤¤ÆüËÜ¤ÎÌÃ²Û¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¡¢Çò¤¤¡ÖÇë