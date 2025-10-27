ありあけの「ミルクハーバー モンブラン」が、クリスマスデザインのポケモンパッケージで登場。クリスマスシーズンにあわせて「ポケモンミルクハーバークリスマス」が、期間限定で販売されます！ ありあけ「ポケモンミルクハーバークリスマス」  価格：単品162円(税込) ・ 5個入810円(税込)販売期間：2025年11月1日(土)〜12月25日(木)パッケージデザイン登場ポケモン：ピカチュウ・イーブイ・チコリータ・ワニノコ