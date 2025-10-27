大学女子の日本一を決める全日本大学女子駅伝が26日、仙台市で行われました。山形中央高校出身で城西大学の本間香選手が区間新記録の活躍を見せ、チームの25年ぶりの優勝に貢献しました。全日本大学女子駅伝には、26チームが出場し、6区間38キロのコースで競います。レース全体の流れを左右する1区に登場したのが、山形中央高校出身で城西大学1年の本間香選手。レースは、序盤から本間選手が先頭集