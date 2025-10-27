女優・のんが２７日、東京・日比谷で行われた第３８回東京国際映画祭のオープニングセレモニーに吉永小百合とともに出席した。吉永主演の新作「てっぺんの向こうにあなたがいる」（阪本順治監督、３１日公開）がオープニング作品として上映される。「てっぺん―」は、女性として世界で初めてエベレスト登頂に成功した登山家・田部井淳子さんの半生を家族、友人との交流を通して描く。吉永が演じる「純子」の青年期をのんが演