フランス出身の女優、ジュリエット・ビノシュが２７日、東京・日比谷で行われた第３８回東京国際映画祭のオープニングセレモニーに出席し、同映画祭ナビゲーターを伝える瀧内公美とクロストークを行った。同映画祭では、監督デビュー作の映画「イン・アイ・イン・モーション」が特別上映される。同作は０７年、英国のダンサー兼振付師アクラム・カーンとビノシュが世界各国で公演を行ったダンス・パフォーマンスを記録したドキ