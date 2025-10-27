首都圏や関西のシェフや流通関係者を招き農産物の品質などをPRする交流会が27日、天童市のラ・フランス産地などで開かれました。天童市を訪れたのは、首都圏や関西のホテル・レストランのシェフやバイヤーなど合わせて11人です。この交流会は県産農産物の魅力をPRし販路の拡大につなげようと、県やJAなどで作る「おいしい山形推進機構」が主催したもので、一行は27日と28日、天童市のほか酒田市、新庄市などの県内8か所を巡