歌手の華原朋美（51）が26日、Instagramを更新。「保育園で1番背が高い」と明かした6歳の息子との2ショットを公開した。【映像】華原朋美と息子の2ショット（水着姿あり）これまでも、水着姿でプールを楽しむ親子ショットや、ピンヒールをはいて息子を抱っこしている写真など、プライベートの様子をSNSで発信してきた華原。“保育園で1番背が高い”6歳息子との2ショット公開26日にInstagramを更新し「お仕事終わって東京に帰