北海道警本部＝札幌市北海道警は27日、深川署が受理した安全相談115件をまとめたファイル1冊を紛失したと発表した。相談者97人分の氏名や住所、連絡先が記載されていた。情報の流出や被害は確認されていないという。道警によると、ファイルには同署が2020年3月31日からの2カ月間に受理した相談がまとめられ、署内の鍵のついたロッカーや倉庫に保管されていた。今年10月、相談者が自身の相談内容を確認しようと情報開示請求し、