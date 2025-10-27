医療事故として報告が推奨された346件患者の予期せぬ死亡原因を調べる医療事故調査制度が始まった2015年から昨年末までに、医療機関から相談を受けて、第三者機関が事故として報告を推奨すると助言した計346件のうち、112件（約32％）の報告がなかったことが27日、第三者機関を運営する日本医療安全調査機構への取材で分かった。医療機関側に助言に従う義務はないが、第三者機関で相談があった事例を分析し、運用について検証を