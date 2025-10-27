ワールドシリーズ第3戦での登板を控える、タイラー・グラスノー投手がインタビューに応じました。日本時間28日に行われる第3戦については、「とにかく一つの試合に集中して、ゲームプランを立てて、マウンドに上がって、実行するだけ。うまく投げられるといいんだけどね」とコメント。また戦い方については「ブルージェイズとは何度も対戦しているので、やりたいことは決まっている。重要なのはゲームプラン、そして投球内容だと思