10月27日、日本テレビ系『DayDay.』に、北村匠海がVTR出演。役作りについて語った。【関連】北村匠海、今田美桜の『あんぱん』に対する真摯な姿勢を称賛「どんなに悩んでいても…」番組では今回、現在公開中の映画『愚か者の身分』の出演者らに対するインタビューの模様が公開された。この中で、俳優としての役作りの方法を聞かれた北村は、「1番最初は僕、歩幅なんですよね」「ネガティブな人なのか、ポジティブな人なのかも違う