きょう午後5時頃に日本に到着した、トランプ大統領。注目の日米首脳会談はあす開催される予定です。 【写真を見る】「“日本メーカーの逆輸入”が今後のカギ」あす日米首脳会談 会談のポイントを外交ジャーナリスト手嶋龍一さんに聞く （大石邦彦アンカーマン）「関税についてはどんな風に動くと思いますか」 （手嶋龍一さん）「（自動車にかかる）15%という大きな点は動かないと思います」 日米関係