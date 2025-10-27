金沢市の老舗和菓子店「森八」が、創業400周年を記念した新商品を作り、28日から販売が始まります。「フュージョン400」と名付けられた今回の商品。創業400周年を記念して、森八では姉妹ブランドのチョコレート専門店「UNFINI（アンフィニ）」とのコラボレーションプレートを作りました。加賀藩の時代から挑戦を繰り返し歴史を作ってきた森八の思いが詰まった特別な一皿で、伝統の「手作りもなか」や、能登の塩が甘さを抑える「塩