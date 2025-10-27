NTTドコモは、ポータルサイト「goo」のサービスを11月25日13時に終了すると発表した。 「goo」は、1997年に誕生した国産ポータルサイト。NTTレゾナントが2023年にNTTドコモに吸収合併されて以降は、ドコモが継続してサービスを提供していた。 同社は、サービス終了後の利用先として、ニュースや占いなどの情報を提供する「dメニュー」を利用するように紹介している。