阪神で5度盗塁王に輝いた赤星憲広氏（49）が、元巨人の槙原寛己氏（62）のYouTube「ミスターパーフェクト槙原」に出演。阪神の2003年の優勝を振り返った。赤星氏は03年の優勝が、この年からFA移籍で加入した金本知憲氏のおかげだとトーク。「金本さんが来られて一番びっくりしたのは、とにかく練習量ですよね」と回顧した。試合後には必ず素振りをしていたと明かし「みんな上がっていくのに一人だけずーっと素振りしてて。時